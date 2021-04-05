Наркоманы на российском YouTube

Многие творческие люди часто сталкиваются с зависимостями от наркотических веществ на пике популярности. Голливудские актеры и артисты неоднократно оказывались в специализированных клиниках, в надежде побороть свой недуг. Звезды российского шоу-бизнеса тоже не отстают от своих западных коллег и регулярно попадают в скандалы, связанные с наркотиками, при том, что далеко не все из актеров и музыкантов скрывают пагубную привычку, а кто-то даже зарабатывает на этом, приходя на разные ток-шоу. Злоупотребляют и те "знаменитости", которые ближе к народу — блогеры.

Накануне журналист Юрий Дудь опубликовал интервью с некогда популярным у подростков блогером Ивангаем. Тот не только признался в употреблении разных наркотических психоактивных веществ, но и пытался оправдать их употребление, назвав это изучением себя. Наркотики появились в жизни Ивангая на пике популярности. Однако психотропные вещества не помогли его творчеству — парень забросил YouTube и начал копаться в себе. Это тот случай, когда человек откровенно признает, что употребляет наркотики. Мало того, украинский блогер, проживающий в Польше активно продвигает идею легалайза — свободного оборота марихуаны. По словам блогера, травка помогает ему увидеть себя со стороны, и он этим пользуется якобы в "научных целях”. Ивангай признался, что за свою жизнь успел попробовать разные наркотические препараты, но остановился на марихуане, которую продолжает иногда употреблять и сейчас.

В отличие от Ивангая, скандальный видеоблогер Юрий Хованский не сильно удивил общественность своим признанием в зависимости. Хованский известен своими трэш-стримами, на которых ругается матом и пьет алкоголь. Многие подозревали, что блогер записывает ролики под чем-то, но предположения так и остались бы догадками, если бы информацию о наркозависимости Хованского не опубликовал его коллега Стас Васильев, вынудив последнего признаться в употреблении наркотиков. Хованский рассказал, что долгое время боролся с зависимостью втайне от родителей, и ему это удалось, но он остался недовольным обнародованию данной информации. Несмотря на вызывающее поведение, Юрий Хованский остается популярным лидером мнений у молодежи, имея более 4 млн. подписчиков на YouTube. Кроме того, дерзкий видеоблогер является помощником самого молодого депутата Госдумы — представителя ЛДПР Василия Власова.

Александр Ясютин

В любви к наркотикам уличен также и другой, не такой популярный, но стремящийся к этому блогер Александр Ясютин, который в 2016 году, согласно имеющемуся в распоряжении редакции приговору Зюзинского районного суда г. Москвы, умудрился попасться в руки правоохранителей с наркотическим средством — гашишем, в значительном размере. Ясютин разыскивался, как скрывшийся от органов дознания и в итоге был приговорен к одному году лишения свободы по ст. 228 ч. 1 УК РФ.

Канал Ясютина

Канал Ясютина, в том числе, призывал своих подписчиков голосовать против поправок в Конституцию, но ролик набрал менее 2 тысяч просмотров

Сейчас Александр Ясютин больше известен, как блогер RacePeaceDaysTV (говорящее название, не правда ли?), скорее всего условный срок не повлиял на Ясютина и судя по его контенту употреблять ПАВ он так и не перестал. Пытаясь добиться популярности сомнительным контентом, канал использует кликбейт и шокирующие превью.

блогер RacePeaceDaysTV

Приглашенные на канал гости лишь подтверждают выводы о том, что блогер RacePeaceDaysTV не сделал выводов из прошлого.

Этот случай отличается от предыдущих, так как человек подсел на наркотики до того, как стал популярным. Но, если наркоман — блогер, то этим уже никого не удивишь, но что, если наркопотребитель работает с детьми? Согласно сайту profi.ru, свободное от записи видео время Ясютин, окончивший Вологодский педагогический институт, подрабатывает репетитором по английскому языку, подготавливая детей к ОГЭ и ЕГЭ и даже имеет 15 отзывов. Страшно представить, чему такой "преподаватель" может научить ребенка и чем он может с ним "поделиться". Не подозревая о таких темных страницах биографии Александра Ясютина, родители продолжают отдавать детей на обучение осужденному по уголовной статье, связанной с наркотическими средствами. В итоге, вместо успешной сдачи экзаменов, их ребенок может начать пробовать наркотики, приобретая их у своего преподавателя. Претензию, в том числе, можно предъявить и сайту profi.ru, который никак не предупреждает родителей, не дает информацию о подобных приговорах и допускает их до работы с несовершеннолетними.

Резюме

Мы лишь пожелаем Александру справиться с зависимостью, а родителям тщательнее выбирать репетиторов для своего чада.

Вышеперечисленные люди — лишь верхушка айсберга, которые либо сами признались в наркозависимости, либо их вынудили, либо они попались "на горячем”. Очевидно, что еще тысячи блогеров употребляют наркотики, оказывая при этом влияние на массы неокрепших умов, но мы пока об этом не знаем. В такой ситуации родителям необходимо следить за тем, чем в интернете увлекаются их дети, чтобы они не попали под влияние блогеров-наркоманов.

В конце подчеркнем, что принимая наркотики, люди пытаются сбежать от реальности, теряя самого себя. Оставайтесь собой в здравом уме и рассудке, и тогда наступит такая реальность, от которой не захочется убегать.