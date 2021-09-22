Заслуженный учитель России: "ЕГЭ требует серьёзной реформы"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов внёс законопроект о добровольном характере единого государственного экзамена. Представители Рособрнадзора заявили, что эту тему надо рассматривать детально, привлекать научных экспертов. Журналисты Pravda.Ru обсудили этот вопрос с заслуженным учителем России Ириной Бабуриной.

По мнению директора школы номер 117, механизм ЕГЭ необходимо серьёзно реформировать. Изменений за 10 лет существования экзамена недостаточно. Специалист убеждена, что из-за тестовой системы дети перестали читать и анализировать.

"В этом, может быть, есть какое-то рациональное зерно — в добровольной сдаче ЕГЭ. Но мы опять идём по американскому варианту. В Соединенных Штатах Америки, насколько я знаю, ЕГЭ сдают добровольно в специальных пунктах, оборудованных для этого, а не в образовательных учреждениях. Те, кому нужны соответствующие баллы для поступления в тот или иной университет, могут идти сдавать", — рассказала Ирина Бабурина.

Также она добавила, что в Америке есть учебные заведения, которым достаточны школьные результаты и портфолио, чтобы взять к себе абитуриента.

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