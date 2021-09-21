"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми

Ксения Собчак рассказала о платном психологе, который дал разрешение на владение оружием пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову.

Ксения Собчак ранее подробно анализировала проблему российского шутинга (стрельбы в общественных местах). Журналистка год назад сняла на эту тему подробный фильм под названием "Опасная школа: Истории российских "школьных стрелков". Её материал, к сожалению, не теряет актуальности в нашей стране.

Меньше чем через полгода после трагедии в Казани очередной молодой стрелок пришёл в учебное заведение с оружием. Убиты шесть человек, 24 пострадали.

"Знаете, как он прошёл больничного психолога, чтобы получить оружие? Платно. Потому что в этом диспансере массово вытягивают из пациентов деньги. А знаете, кому он благодарен за получение оружия? Казанскому стрелку", — пишет Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Журналистка основывает данные слова на письменных заявлениях самого Бекмансурова. Правдивость слов стрелка правоохранительным органам еще предстоит проверить.

Ксения Анатольевна отметила также и героическую часть этой жуткой истории.

"Но там, где есть злодей, есть и герой. Молодой парень-дпсник, оформлявший ДТП неподалёку от университета, сорвался на вызов, добежал до входа и бросился под пули. А потом обезвредил Тимура Бекмансурова. Если бы не он, убитых было бы больше, гораздо больше", — пишет Ксения.

Вслед за остальными знаменитостями, журналистка задаётся главным вопросом.

"Может, уже пора хоть что-то сделать, чтобы дети перестали расстреливать детей каждые полгода?" — пишет Ксения Анатольевна.

Пока известны имена трёх жертв Тимура Бекмансурова: 18-летняя Ксюша Самченко, 19-летняя Катя Шакирова, 19-летний Ярослав Арамелов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.