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"Катастрофа!" — звёзды отреагировали на трагедию в Перми

Общество

Новый инцидент со стрельбой в учебном заведении потрясает как простых граждан, так и знаменитостей. Не успели в стране отойти от шока, связанного со стрельбой в казанской гимназии, как произошёл новый инцидент. На пермский университет напал 18-летний студент. Сообщается о 24-х пострадавших. Своё мнение по поводу трагедии высказали звёзды — Дмитрий Губерниев и Денис Клявер.

"Катастрофа!" — звёзды отреагировали на трагедию в Перми

Знаменитости, не сговариваясь, задаются одним и тем же вопросом. Звёзды спрашивают, что ещё должно произойти, чтобы в стране предприняли меры, которые защитят учащихся учебных заведений от вооружённых психопатов.

"А что ещё должно произойти, чтобы школы и ВУЗы, где учатся наши дети стали безопасными? Светлая память погибшим в Перми…", — пишет Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале.

Его пост совпадает с мнением певца Дениса Клявера.

"Сколько ещё должно произойти таких трагедий, чтобы были сделаны выводы?" — вопрошает артист.

Клявер считает, что армия должна помочь молодым людям справиться с психологическими проблемами.

"Откуда цифра 18??? Почему орудие убийства законно оказывается в руках человека, не прошедшего военную службу, где элементарно проверяется его психологическая устойчивость? Именно там, в армии, закомплексованный юноша превращается в мужчину, отдающего отчёт своим поступкам и действиям и осознающий всю реальность опасности оружия и последствий! Почему до?? Цена этого — жизни людей! Катастрофа!" — пишет Денис в своём Instagram-аккаунте.

Звёзды выражают искренние соболезнования всем, кто пострадал сегодня от рук вооружённого преступника.

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В Пермском университете 18-летний юноша открыл стрельбу. Есть погибшие.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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