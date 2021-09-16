Президент России Владимир Путин рассказал, что был вынужден исключить контакты с людьми, так как в Кремле наметилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Ксения Собчак увидела в самоизоляции лидера страны что-то величественное и царское.
Владимир Владимирович отменил свою поездку в Душанбе, так как коронавирус слишком близко подобрался к главе государства.
Несмотря на все меры предосторожности, несколько десятков человек в окружении президента России заболели "ковидом".
Путин целую неделю будет работать дистанционно, чтобы избежать риска инфицирования коронавирусом. Только после того, как в Кремле снова будет безопасно, Путин вернётся к обычному режиму работы.
Журналисты уже придумывают для новости броские заголовки.
Один такой перл СМИ привлёк внимание Ксении Анатольевны.
"Самоизолированный Путин обратился к народу", — гласит заголовок одного из московского издания.
Собчак это наименование показалось похожим на какой-то монарший титул.
"Путин I Самоизолированный", — написала Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
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