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Собчак пошутила над самоизолированным Путиным

Общество

Президент России Владимир Путин рассказал, что был вынужден исключить контакты с людьми, так как в Кремле наметилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Ксения Собчак увидела в самоизоляции лидера страны что-то величественное и царское.

Собчак пошутила над самоизолированным Путиным

Владимир Владимирович отменил свою поездку в Душанбе, так как коронавирус слишком близко подобрался к главе государства.

Несмотря на все меры предосторожности, несколько десятков человек в окружении президента России заболели "ковидом".

Путин целую неделю будет работать дистанционно, чтобы избежать риска инфицирования коронавирусом. Только после того, как в Кремле снова будет безопасно, Путин вернётся к обычному режиму работы.

Журналисты уже придумывают для новости броские заголовки.

Один такой перл СМИ привлёк внимание Ксении Анатольевны.

"Самоизолированный Путин обратился к народу", — гласит заголовок одного из московского издания.

Собчак это наименование показалось похожим на какой-то монарший титул.

"Путин I Самоизолированный", — написала Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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