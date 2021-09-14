Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за COVID-19 в его окружении

Российский президент Владимир Путин вынужден перейти на самоизоляцию в связи со случаями коронавируса в его окружении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции", — говорится в сообщении.

В связи с уходом на самоизоляцию российский президент будет участвовать в режиме видеоконференции в ряде запланированных мероприятий, в числе которых — сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

13 сентября на встрече с членами паралимпийской сборной РФ Владимир Путин заявил, что не исключает возможность ухода на карантин из-за COVID-19 в его окружении.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин образно выразился, когда говорил о возможной самоизоляции.

Ранее сообщалось, что весной 2021 года российский президент привился от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V".

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