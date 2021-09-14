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В Москве можно получить участок для захоронения бесплатно

Общество

В подавляющем большинстве мегаполисов мира только очень состоятельные люди могут выбрать в качестве формы захоронения погребение гробом в землю. В большинстве же случаев происходит кремация в целях экономии земельных ресурсов. Однако в Москве, которая является самым населенным городом Европы, граждане не только могут выбрать форму погребения по желанию, но и получить участок под захоронение бесплатно. Об этом в беседе с журналистом Антоном Красовским напомнил директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

В Москве можно получить участок для захоронения бесплатно

"Есть участки земли, есть кладбища, которые имеют статус открытых для свободных захоронений, места там предоставляются (для захоронений) бесплатно. На то чтобы эти места имелись в наличии — а мы не пошли по пути всех мегаполисов мира — город и учреждение тратят бюджетные и внебюджетные деньги от доходоприносящей деятельности на то, чтобы вот это волеизъявление человека, выбор формы погребения реализовывать", — рассказал Екимов.

Получить бесплатное место для захоронения сегодня можно, например, на Ястребковском или Алабушевском кладбищах. До недавнего времени места предоставлялись на Бутовском и Хованском Западном кладбищах, а в следующем году введут вторую очередь Ястребковского и запустят Домодедовское.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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