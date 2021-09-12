Уфимские власти ответили маме ребёнка, у которого хотели забрать портфель

Члены администрации Октябрьского района Уфы отреагировали на возмущение Марии Абдалимовой, мамы первоклассника, которого попросили вернуть выданный по льготе портфель. Замглавы Алёна Одинцова написала в комментариях к посту, что произошла ошибка.

Мария Абдалимова 11 сентября рассказала в социальных сетях, что подарок для её сына, ученика школы номер сто тридцать необходимо вернуть, поскольку случилась ошибка. Набор с рюкзаком и канцелярией выдавали первоклассникам из семей с низкими доходами.

"Как мне сейчас сказать ребёнку, что портфель, с которым он ходит в школу, нужно вернуть обратно и что нам его дали по ошибке?!" — негодовала мама школьника.

В администрации извинились перед Марией и мальчиком, а также объяснили ситуацию недоразумением. Учебные принадлежности остались у первоклассника. Также Алёна Одинцова пожелала ребёнку здоровья и успехов.

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