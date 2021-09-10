В Уфе возле "дома смерти" погибла школьница

В Уфе рядом с недостроенным "домом смерти" скончалась девочка. Местные жители видели, как она стояла на десятом этаже. Происшествия в этом месте уже случались.

Восьмого сентября горожане, в том числе дети, увидели эту трагедию, поскольку "дом смерти" стоял напротив жилого двора. На место приехали медицинские работники и правоохранители. Им местные жители показали забор с дыркой, через которую в недостроенное здание входят дети и бездомные.

"Я услышала только глухой звук. Потом истошный крик женщины: "Не надо! Зачем!". Побежали к этой заброшке. В траве лежала девочка. Она погибла", — рассказала женщина журналистам "Башинформ".

По их данным, в это место часто приезжали пожарные. Также в 2018 году в лифте обнаружили погибшей студентку местного университета. В мае врачи скорой помощи спасли девятиклассницу, которая упала с четвёртого этажа. У неё был сломанный позвоночник.

По словам жителей Уфы, ответственных за стройку отправили в тюрьму за мошенничество, поэтому "дом смерти" простаивает. Многоэтажку пообещали доделать, однако неизвестно когда это произойдёт.

Правоохранители подтвердили информацию о смерти школьницы. Пока специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.