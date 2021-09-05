"Росгосстрах" назвал самый опасный вид общественного транспорта

Специалисты страховой компании "Росгосстрах" заявили, что микроавтобусы являются самым опасным видом общественного транспорта. В загородных маршрутках пассажиры сильнее всего травмируются.

В городе происходит больше аварий с участием маршруток, однако на городских маршрутах пассажиры получают травмы лёгкой и средней степени тяжести, тогда как за городом люди чаще попадают в больницу с тяжёлыми повреждениями после ДТП. Дело в том, что загородные маршрутки чаще сталкиваются с грузовыми автомобилями, вылетают в кювет или переворачиваются.

Как правило, пассажиров госпитализируют с ушибами мягких тканей, переломами рёбер, носа, лодыжек и сотрясениями мозга. В этом году компания выплатила более 4,5 миллионов рублей людям, пострадавшим в городских авариях.

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