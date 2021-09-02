EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США заявили о выделении Украине свыше $45 млн гуманитарной помощи
МВФ "без спроса" помог Центробанку России установить абсолютный рекорд
Протоиерей назвал высказывание Зюганова об Иисусе Христе ложью
Захарова: "РФ прорабатывает возможность доставки гуманитарной помощи в Кабул"
В Самаре отец одиннадцатилетней девочки зарезал предполагаемого насильника
Президент Польши решил ввести чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
"Начала синеть на моих глазах": Шаляпин о состоянии больной "ковидом" жены
Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"
Суд Костюшкина с Монеточкой закончился громким скандалом

Елизавета II назвала причины возможного отречения от престола

Общество

95-летняя королева Елизавета II готова оставить свой трон только в двух случаях.

Елизавета II назвала причины возможного отречения от престола

Королевский биограф Мэтью Деннисон уверил, что в ближайший период монаршая особа не планирует отказываться от престола.

Королева Великобритании Елизавета II объяснила, что покинуть свою высокую монаршую должность её может вынудить только состояние здоровья.

Мэтью Деннисон, написавший несколько книг о монаршей фамилии, отметил, что королева не пересмотрела взгляды на своё служение, однако понимает, что помешать ей править может преклонный возраст.

"Она сложит с себя полномочия только в двух случаях. Если заболеет Альцгеймером или перенесёт инсульт", — приводит фрагмент книги Деннисона американское издание Town and Country.

Елизавета II возглавляет Великобританию уже 68 лет.

В последние годы королевскую семью терзают внутренние противоречия. Неблагодарные наследники престола развернули против монархии информационную войну, обвиняя членов монаршего дома в расизме и недоброжелательном отношении.

Елизавете II даже пришлось пригрозить принцу Гарри и его избраннице Меган Маркл судом.

Подкосила здоровье королевы и смерть её супруга принца Филиппа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Елизавета II «затроллила» Трампа с помощью одной маленькой детали гардероба
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Аль-Каида"* присоединилась к "Талибану"* в борьбе с ополчением Афганистана
Вера Брежнева показала модный образ в кюлотах и сливочном джемпере
Жительнице Уфы грозит семь лет тюрьмы за заказ средства для похудения
США заявили о выделении Украине свыше $45 млн гуманитарной помощи
МВФ "без спроса" помог Центробанку России установить абсолютный рекорд
Елизавета II назвала причины возможного отречения от престола
Протоиерей назвал высказывание Зюганова об Иисусе Христе ложью
Леонид Крутаков: "США уже неспособны контролировать, но ещё могут хаотизировать"
Захарова: "РФ прорабатывает возможность доставки гуманитарной помощи в Кабул"
В Самаре отец одиннадцатилетней девочки зарезал предполагаемого насильника
Популярное
Российский шоу-бизнес
Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости

Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.

Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева показала необычную первосентябрьскую линейку дочери
Бывший СССР
В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе
Любовь Степушова Не нужен нам ваш кредит: Грузия возмущена вмешательством ЕС в её внутренние дела Любовь Степушова Василий Амирджанов Лавров связал критику Сталина с "атакой на прошлое" Василий Амирджанов Александр Артамонов Призрак смерти кружит над планетой Александр Артамонов
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Шоу-бизнес
Стивен Сигал переехал в Москву из-за штрафа за рекламу мошеннического стартапа
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Политика. Новости и аналитика
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников