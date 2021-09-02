Елизавета II назвала причины возможного отречения от престола

95-летняя королева Елизавета II готова оставить свой трон только в двух случаях.

Королевский биограф Мэтью Деннисон уверил, что в ближайший период монаршая особа не планирует отказываться от престола.

Королева Великобритании Елизавета II объяснила, что покинуть свою высокую монаршую должность её может вынудить только состояние здоровья.

Мэтью Деннисон, написавший несколько книг о монаршей фамилии, отметил, что королева не пересмотрела взгляды на своё служение, однако понимает, что помешать ей править может преклонный возраст.

"Она сложит с себя полномочия только в двух случаях. Если заболеет Альцгеймером или перенесёт инсульт", — приводит фрагмент книги Деннисона американское издание Town and Country.

Елизавета II возглавляет Великобританию уже 68 лет.

В последние годы королевскую семью терзают внутренние противоречия. Неблагодарные наследники престола развернули против монархии информационную войну, обвиняя членов монаршего дома в расизме и недоброжелательном отношении.

Елизавете II даже пришлось пригрозить принцу Гарри и его избраннице Меган Маркл судом.

Подкосила здоровье королевы и смерть её супруга принца Филиппа.

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