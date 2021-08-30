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Проголосовать онлайн на выборах готова почти половина москвичей

Общество

Почти половина москвичей не исключает, что примет участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое будет применяться на предстоящих парламентских выборах 17-19 сентября, свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийских центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Московской торгово-промышленной палаты.

Проголосовать онлайн на выборах готова почти половина москвичей

Согласно опросу, о возможности проголосовать дистанционно знают 94% жителей Москвы. Из них 49% респондентов отметили, что готовы сделать свой выбор именно таким образом. Для сравнения — в мае 2020 года участие в ДЭГ допускали 42% опрошенных.

Основными плюсами электронного голосования москвичи называли удобство, свободу выбора места и времени голосования, экономию времени и быстроту процедуры, лёгкость и доступность, а также безопасность от заражения вирусом.

"Зачастую у нас кто-то не участвует в выборах не потому, что он не хочет или ему это не интересно. Просто есть всегда какие-то приоритеты, связанные с личными вопросами, личным временем, какими-то личными обстоятельствами. Вот эти новые способы позволят и время сэкономить, и свои вопросы решить, и выполнить гражданский долг в виде участия в голосовании", — отмечает директор неправительственной организации "Международный институт новейших государств" Алексей Мартынов.

Слова эксперта подтверждает высокая явка на электронных участках. На выборах в Мосгордуму она составила 92,3%, на голосовании по поправкам — 93%, на довыборах муниципальных депутатов — 93,45%.

В этом году москвичи смогут проголосовать дистанционно на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и выборах муниципальных депутатов района Щукино.

Регистрация в списках электронных избирателей продолжится до 13 сентября. Подать заявление можно с помощью приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также на городском портале. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, желание принять участие в ДЭГ изъявили свыше 1 млн москвичей.

Также по инициативе московского бизнес-сообщества 12 августа была запущена программа "Миллион призов — #Выбираем Вместе", в которой смогут принять участие электронные избиратели. Среди них разыграют 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов, которые можно потратить на покупки в столичных магазинах и кафе, а также автомобили и квартиры.

Таким образом, предприниматели хотят стимулировать граждан к участию в дистанционном голосовании. Они опасаются, что массовое голосование на избирательных участках может привести к распространению вирусных заболеваний и введению нового локдауна в городе, что негативно отразится на бизнесе.

"Прогнозы учёных нас настораживают, может быть ещё один локдаун, ещё одна волна коронавируса сильная. Для того, чтобы её избежать, надо ограничить большие скопления людей. Голосование — это несколько миллионов человек, которые должны появиться в одном месте в один день. Это достаточно опасно для здоровья граждан. Поэтому электронное голосование — хорошая альтернатива", — отмечал совладелец ресторанного холдинга RestArt Vasilchuk Brothers, главный управляющий проекта "Депо" Алексей Васильчук.

Партнёрами программы стали свыше 70 предприятий, в том числе торговые сети

  • "Магнит",
  • "Пятёрочка",
  • "Азбука вкуса",
  • "Дикси",
  • "Лента",
  • "Детский мир",
  • "Ригла",
  • "Спортмастер" и другие.

Кроме того, баллы можно направить на благотворительность. Подробности о программе можно узнать на портале "Активный гражданин".

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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