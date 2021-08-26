Собянин увеличил возраст участников "молодёжных" программ по трудоустройству

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, благодаря которому в государственной молодёжной программе по трудоустройству смогут участвовать граждане с возрастом до 35 лет. Раньше воспользоваться поддержкой государства в вопросе работы могли только люди младше 30.

Чтобы стать участником этой программы, необходимо иметь профильное образование и годовое отсутствие работы по специальности. Таким образом правительство хочет помогать молодым людям с их профессией.

Журналисты RT обсудили нововведение с Георгием Остапковичем, директором центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Эксперт положительно оценил введённые московскими властями меры. Он объяснил:

"Сейчас, в принципе, во всём мире и в России продолжительность жизни увеличивается. Значит, и увеличиваются вот эти стратификационные группы — кого относить к молодёжи".

По мнению специалиста, такая поддержка поможет гражданам получить больше знаний и умений.

"Желательно, конечно, это распространить на всю Россию", — отметил Георгий Остапкович.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.