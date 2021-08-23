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"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации

Общество

Куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов вышел с одиночным пикетом к зданию МВД РФ, чтобы привлечь внимание к принятому, но не работающему закону об определении местоположения пропавших людей по геолокации их мобильных устройств.

"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации

"Мы десять лет добивались принятия закона о геолокации. Суть его в том, чтобы полиция оперативно получала данные о геолокации пропавших людей и находила их. С 1 июля только в "ЛизаАлерт" пришло 516 заявок на поиск пропавших людей, у которых при себе были мобильные телефоны. Четверо погибло, шестеро не найдены до сих пор. Все могло быть иначе. Я обращаюсь к министру внутренних дел, чтобы ещё раз обратить внимание на проблему и сделать всё возможное, чтобы закон был доведён до территориальных подразделений полиции и начал работать в полной мере немедленно. Сейчас закон не применяется", — заявил Олег Леонов.

Волонтёры Олега Леонова раздавали прохожим оранжевые воздушные шарики с вопросительным знаком, чтобы привлечь внимание москвичей к проблеме.

Ранее Олег Леонов в интервью Тине Канделаки в программе "Специальный гость" на телеканале RTVI обратился к министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву с вопросом, почему закон вступил в силу 2 июля 2021 года, а полицейские до сих пор не используют его в работе. Леонов отметил, что ему известны тысячи случаев, когда человек теряется с включенным мобильным телефоном. И если бы правоохранители применяли закон о геолокации, то люди находились бы намного быстрее, ведь в поисках пропавших самое важное — это время.

Изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" были внесены в июне текущего года. Согласно новым правилам, правоохранители могут оперативно получать информацию о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Прежде такие данные сотрудникам внутренних дел могли передать только после решения суда, что занимало много дней.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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