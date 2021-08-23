Елизавета II угрожает судом принцу Гарри и Меган Маркл

Терпение главы Великобритании, королевы Елизаветы II, иссякло. Монаршая особа решила повлиять на непокорных родственников с помощью суда. Она уже прибегла к помощи юристов, которые отыскивают в действиях принца Гарри и Меган Маркл признаки нарушения закона.

Поводом для тревог в королевской семье стало намерение принца Гарри опубликовать свои мемуары.

Ранее своевольные герцоги Сассекские обвинили королевскую семью в травле и расизме.

Королева Елизавета II намерена бороться с выпадами наследников на юридическом уровне.

"Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак. Они обратились к адвокатам. Гарри и Меган поймут, что повторные нападения недопустимы. Уже все понимают, что хватит!" — цитирует издание The Sun слова королевского источника.

В первую очередь Елизавета II направит предупреждение в издательский дом Penguin Random House, где планируют выпустить в свет мемуары принца Гарри.

"Если кто-то был упомянут в книге и обвинен в чем-либо напрямую, это может быть клеветой, а также нарушением прав на частную семейную жизнь. Есть опасения, что американская общественность попадает в ловушку того, что говорят Гарри и Меган", — отметил источник.

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