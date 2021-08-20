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Поборы в школе: почему нельзя и что с ними делать

Общество

Ещё не наступил учебный год, а в интернете родители школьников уже начали возмущённо обсуждать животрепещущую тему: поборы.

Поборы в школе: почему нельзя и что с ними делать

Из разных уголков страны посыпались рассказы о том, что образовательные учреждения обращаются с просьбами финансово поучаствовать в подготовке классов: где-то нужно скинуться на косметический ремонт, где-то на новые парты, доску, подсветку — список получается довольно обширным.

И хотя уже неоднократно чиновники Минобра выступали с заявлениями, что, дескать, всё это незаконно и обеспечение функционирования школы — дело департаментов образования на местах, воз, как говорится, и ныне там.

Как отказаться платить вместо государства

"Любые поборы, касающиеся обеспечения функционирования школы, незаконны", — сказал в интервью "Известиям" юрист Василий Воробьев и объяснил, почему так и что делать, если деньги сдать всё же попросили.

По его словам, единственное, что должны покупать родители для школы — учебные пособия и материалы так называемого индивидуального использования: тетради с печатной основой, атласы, карты и т. д. — то, чем будет пользоваться конкретный ребенок и что останется в его собственности. Все остальное — головная боль самого ОУ. Поскольку, согласно ст. 43 Конституции РФ, а также ч. 3 ст. 5 ФЗ "Об образовании" в России образование в государственных школах бесплатное.

А в п. 2 ч. 3 ст. 28 того же закона прописано, что материально-техническое обеспечение учебного процесса и оборудование помещений, в которых он осуществляется — компетенция образовательной организации.

И никаких послаблений школа не получает, даже если выбирает какие-то особые "продвинутые" и "новаторские" программы. Решили — думайте сами, где на это деньги брать. Тем более, что возможности улучшить свою материально — техническую базу — даже сверх установленных норм — у образовательных организаций есть.

"Если школа заинтересована в собственном развитии, она может участвовать в грантах в рамках национального проекта "Образование" и уже в соответствии с тем, насколько ОУ конкурентоспособно, выигрывать эти гранты и вкладывать их в свое развитие, — рассказал изданию Константин Тхостов, председатель Ассоциации молодых педагогов России, директор московского лицея № 369. — Родители, будучи одними из главных участников образовательного процесса, по собственному желанию могут как-то способствовать формированию той среды, в которой растут их дети. Но обязывать их что-то покупать или делать, или выступать спонсорами — никто категорически не может".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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