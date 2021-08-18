Психолог дала советы родителям первоклассников

Клинический психолог Екатерина Тохтарова дала четыре совета родителям первоклассников. Об этом она рассказала "Радио 1".

Тохтарова дала следующие рекомендации:

Показывать ребенку на примере, как легко адаптироваться к изменениям в жизни. Говорить о поддержке ребенка в любой ситуации. Проявлять интерес к учебному процессу ребенка, и повышать интерес к обучению первоклассника. Заранее объяснить ребенку, как будет выглядеть обучение в школе, и как взаимодействовать с одноклассниками.

Эксперт отметила, что родителям следует готовить ребенка психологически. Первым делом необходимо объяснить процесс адаптации к новой жизни перед походом в школу. Затем нужно поддерживать ребенка: стимулировать его интерес к обучению, говорить о новом этапе жизни и снимать напряжение.

Чтобы избежать перенапряжения ребенка с первых дней в школе, психолог рекомендует родителям заранее предупреждать ребенка о предстоящей учебе и способах выстраивания

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