Клинический психолог Екатерина Тохтарова дала четыре совета родителям первоклассников. Об этом она рассказала "Радио 1".
Тохтарова дала следующие рекомендации:
Эксперт отметила, что родителям следует готовить ребенка психологически. Первым делом необходимо объяснить процесс адаптации к новой жизни перед походом в школу. Затем нужно поддерживать ребенка: стимулировать его интерес к обучению, говорить о новом этапе жизни и снимать напряжение.
Чтобы избежать перенапряжения ребенка с первых дней в школе, психолог рекомендует родителям заранее предупреждать ребенка о предстоящей учебе и способах выстраивания
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Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.