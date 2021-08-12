В России могут заморозить цены на цветы перед 1 сентября

Зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил заморозить цены на цветы перед 1 сентября. Депутат отметил, что необходимо замораживать стоимость популярных цветов, которые чаще всего покупают перед Днем знаний.

Петров по сведениям RT аргументировал инициативу высокими затратами на подготовку ребенка к школе. По словам чиновника, расходы на покупку цветов к 1 сентября могут быть проблемой для многодетных семей или тех, кто получает пособия. При этом Петров отметил, что сбор детей в школу не перегружает семейный бюджет.

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб в интервью RT усомнилась в реализации идеи.

"Я пока с трудом себе представляю, каким образом этого удастся достичь, потому что рынок сегодня — это свободная торговля, свободная конкуренция. И, конечно, традиционно в этот день повышаются цены — так было всегда", — рассказала депутат.

При этом Бессараб отметила, что ее расстраивает переплата российских домохозяйств за цветы.

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