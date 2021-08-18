Москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Жители Москвы, вернувшиеся из-за границы, получили штрафы за отсутствие ПЦР-тестов. Общая сумма штрафов достигла 20 миллионов рублей, сообщает Роспотребнадзор.

С начала августа Роспотребнадзор уведомил почти восемь тысяч граждан, не предоставивших ПЦР-тесты после возвращения из-за границы. Однако 2 процента вернувшихся с отдыха жителей не предоставили результаты тестирования на коронавирус.

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что почти 1600 жителей Москвы получили штрафы на общую сумму более 20 миллионов рублей. При этом заведены другие дела по данному вопросу, и они находятся на рассмотрении.

Ранее в июле сумма штрафов составляла чуть более 18 миллионов рублей за нарушение требований сдавать ПЦР-тест по прилету из-за границы. Максимальный штраф по данной статье на одного человека составляет до 40 тысяч рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.