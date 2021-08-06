Федерация независимых профсоюзов России собирается добиться введения в России четырёхдневной рабочей недели с сохранением заработной платы.
Данную инициативу в интервью Pravda.Ru прокомментировал член общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федеров.
"С моей точки зрения это нереально с сохранением зарплаты. Даже для государственных организаций. Ни одна компания не будет сохранять зарплату сотрудникам, если они работают на один день меньше.
Всё это это может только ухудшить социально-экономическое состояние вообще во всех сферах", — пояснил эксперт.
Люди работают не потому, что у них такое желание, а для того, чтобы заработать деньги, добавил Федеров.
"У нас уже семь лет подряд снижаются абсолютные доходы населения, поэтому люди вынуждены работать больше. Если им на законодательном уровне сократить рабочий день, то очень много работодателей просто будут злоупотреблять этим законом, соответственно, люди будут просто меньше получать денег. В результате они будут искать работы, чтобы работать пять дней в неделю, но при этом зарабатывать будут меньше. Это плохая идея", — заключил эксперт.
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