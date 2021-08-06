Федерация независимых профсоюзов России собирается добиться введения в России четырёхдневной рабочей недели с сохранением заработной платы.

Данную инициативу в интервью Pravda.Ru прокомментировал член общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федеров.

"С моей точки зрения это нереально с сохранением зарплаты. Даже для государственных организаций. Ни одна компания не будет сохранять зарплату сотрудникам, если они работают на один день меньше.

Всё это это может только ухудшить социально-экономическое состояние вообще во всех сферах", — пояснил эксперт.