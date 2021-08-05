В Госдуме оценили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России собирается добиться введения в стране четырёхдневной рабочей недели с сохранением заработной платы.

Данную идею в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

В целом он положительно относится к данной инициативе. Однако Тарасенко отметил и ряд её недостатков. Например, сложно сказать, как сокращённая рабочая неделя отразится на работе врачей и учителей.

Непонятно, как школьные педагоги за четыре рабочих дня будут давать детям тот же объём знаний, который давали за пять дней. Проблемы могут возникнуть и у производственных предприятий.

Ранее профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук, академик Межрегиональной академии труда и занятости Александр Щербаков заявил, что на сокращённую рабочую неделю смогут перейти компании, в которых большая часть сотрудников работает удалённо.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.