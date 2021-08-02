Мигранты устроили бунт в лагере временного размещения в Литве

Нелегальные мигранты, прибывшие в Литву из Белоруссии, разместились в палаточных городках рядом с деревнями Руднинкай, Веребеяй, Кабеляй и Друскининкай. Сегодня, как и на прошлой неделе, в одной из них начались беспорядки.

Причиной для этого послужило то, что один из нелегалов якобы отравился едой, которой их кормили местные власти. Кроме этого, мигранты говорили о некачественной воде странного цвета.

Советник глав литовского МВД Лина Лауринайтите-Григене рассказала ТАСС, что рассерженные условиями пребывания мигранты заблокировали въезд на полигон. После чего начались стычки с полицией, в ходе которой правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ. На данный момент в Руднинкае, где происходили беспорядки, находятся почти 400 нелегальных мигрантов.

Несколько дней назад в Веребеяе приезжие устроили голодовку. Сообщается, что инициатором был гражданин Ирака, запретивший принимать пищу даже своим детям, в виду ее низкого качества и возможного вреда для здоровья. На данном пункте размещение насчитывается до 160 мигрантов.

Еще один инцидент произошел в Кабеляе, где приезжие устроили массовую драку с участием примерно 40 человек.

Похожий случай произошел в Друскининкае, но уже с большим количеством - в районе 60 мигрантов. В обоих случаях конфликт удалось уладить лишь после вмешательства сил правопорядка.

С момента ухудшения политических взаимоотношений между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и правительством Литвы, незаконно пересекли границу почти 4 тысячи нелегальных мигрантов. К такому наплыву Литва оказалась совершенно неготова.

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