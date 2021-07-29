Председатель Госдумы России Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступят в силу с первого августа. Изменения затронули охоту, налоги, оформление ОСАГО, иностранных страховщиков, выдачу удостоверений лицам без гражданства, звуковую рекламу, обязанности нотариусов, выдачу виз иностранцам.
Минспорт составит перечень спортивных организаций, в которых можно заниматься и платить меньше налогов. Есть возможность оформить "спортивный" вычет, если гражданин получает доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%. Также вычет распространяется на детей до 18 лет. Вячеслав Володин подчеркнул, что новый налоговый вычет — это расходы на здоровье граждан.
Россияне, которые освоили первый участок на Дальнем Востоке, смогут получить ещё один гектар земли. Также в программу вошла территория Арктики. Власти надеются, что участки заинтересуют активных людей, которые хотят построить свой дом, заняться бизнесом на Крайнем Севере. Например, арктическим туризмом.
Власти уточнили ограничения для охоты. Руководители регионов и Минприроды России установят сроки, допустимые орудия, виды разрешённой охоты. Её можно запретить, если численность вида снижается более трёх лет подряд и сокращается на 50%.
Также началось действие положения о государственном кадастре животного мира. В этом документе описаны такие сведения, как:
Регионы смогут фиксировать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности. Библиотеки, архивы, музеи и другие организации освободили от авансовых выплат по налогу на прибыль за прошлый и нынешний годы.
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