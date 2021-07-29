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Вячеслав Володин рассказал о законах, которые заработают в августе

Общество

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые вступят в силу с первого августа. Изменения затронули охоту, налоги, оформление ОСАГО, иностранных страховщиков, выдачу удостоверений лицам без гражданства, звуковую рекламу, обязанности нотариусов, выдачу виз иностранцам.

Вячеслав Володин рассказал о законах, которые заработают в августе

Деньги за спорт

Минспорт составит перечень спортивных организаций, в которых можно заниматься и платить меньше налогов. Есть возможность оформить "спортивный" вычет, если гражданин получает доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%. Также вычет распространяется на детей до 18 лет. Вячеслав Володин подчеркнул, что новый налоговый вычет — это расходы на здоровье граждан.

Второй гектар на Дальнем Востоке

Россияне, которые освоили первый участок на Дальнем Востоке, смогут получить ещё один гектар земли. Также в программу вошла территория Арктики. Власти надеются, что участки заинтересуют активных людей, которые хотят построить свой дом, заняться бизнесом на Крайнем Севере. Например, арктическим туризмом.

Охота и животные

Власти уточнили ограничения для охоты. Руководители регионов и Минприроды России установят сроки, допустимые орудия, виды разрешённой охоты. Её можно запретить, если численность вида снижается более трёх лет подряд и сокращается на 50%.

Также началось действие положения о государственном кадастре животного мира. В этом документе описаны такие сведения, как:

  • географическое распространение,
  • численность,
  • характеристики среды обитания,
  • хозяйственное использование.

Налоговые изменения

Регионы смогут фиксировать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности. Библиотеки, архивы, музеи и другие организации освободили от авансовых выплат по налогу на прибыль за прошлый и нынешний годы.

Остальные нововведения

  • При заключении договора ОСАГО автомобилисты могут не представлять бумаги о прохождении техосмотра.
  • Иностранные страховщики будут отвечать за необоснованный отказ заключить договор, навязывание лишних услуг.
  • Лица без гражданства получат временные удостоверения личности на 10 лет.
  • Больше нельзя распространять звуковую рекламу с помощью колонок и другой техники на крыше и стенах.
  • Иностранцы смогут получить российскую визу на полгода.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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