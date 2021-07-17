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Екатеринбург помнит: две тысячи человек почтили память семьи Романовых

Общество

В ночь на 17 июля жители Екатеринбурга совместно с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением провели масштабный крестный ход по маршруту от Храма на Крови до Ганиной Ямы. Этим же путем к месту захоронения вывозились останки Николая Романова и его семьи

Крестный ход
Крестный ход в Екатеринбурге

Крестный ход в ночь гибели царской семьи проходит в Екатеринбурге ежегодно. Однако в 2021-ом местные власти отменили шествие из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале отметил, что большинство участников крестного хода, включая его самого, использовали средства индивидуальной защиты и соблюдали социальную дистанцию по мере возможности.

Раннее Роспотребнадзор рекомендовал РПЦ перенести шествие, сообщает ТАСС.

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В несанкционированный крестный ход отправились тысячи верующих
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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