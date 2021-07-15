Как обезопасить себя от удара молнии, объяснил заслуженный спасатель

После длительной жары на Москву налетела непогода. Синоптики сообщили об "энергетической неустойчивости" в столичном регионе.

Предупреждения синоптиков о надвигающихся грозах граждан, как правило, не пугают. Между тем в прессе периодически появляются сообщения о людях, попавших под удар молнии. Выжить, к сожалению, удаётся не всем. Как избежать попадания в печальную статистику, объяснил спасатель международного класса, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с Москвой 24.

По словам спасателя, в момент грозы опасней всего находиться под отдельно стоящими деревьями, на крышах зданий и под линиями электропередач. Находясь на открытом пространстве, не нужно пользоваться мобильным телефоном. Лучше всего убрать от себя подальше любые металлические предметы. Находясь в здании, следует держаться подальше от окон и электроприборов. Если гроза сильная — будет не лишним и вовсе отключить их.

"Если некуда спрятаться, лучше найти низину, сесть на корточки, ноги вместе, наклонить голову, накрыть её руками. В таком положении переждать грозу", — уточнил Сергей Щетинин.

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