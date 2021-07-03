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Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России

Общество

Президент России Владимир Путин утвердил обновлённую редакцию стратегии национальной безопасности государства. Ранее документ одобрил Совет безопасности.

Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России

Утверждённая президентом Владимиром Путиным стратегия национальной безопасности России является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Предыдущая редакция документа действовала с 31 декабря 2015 года.

"Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные действия по реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, направленные на нейтрализацию внешних и внутренних угроз и создание условий для достижения национальных целей развития", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В числе стратегических приоритетов российского государства в документе названы сбережение народа и повышение качества жизни, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержание гражданского мира и согласия. Документ вступил в силу со дня подписания.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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