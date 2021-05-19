EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школьном туалете
В Госдуме объяснили, зачем Россия вышла из договора по открытому небу
На Дальнем Востоке таможенники изловили банду "чёрных лесорубов"
Армения подтянула дополнительные войска к границе с Азербайджаном
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Миранчук и "Аталанта" ответили на слухи о переходе в "Зенит"
Единогласно: в ГД денонсировали Договор по открытому небу
Судебные приставы назвали количество "невыездных" россиян
Рябков объяснил, что мешает дать согласие на встречу Байдена и Путина

В Совбезе РФ объяснили принцип попадания в список недружественных стран

Мир

Практически готов текст проекта стратегии национальной безопасности России. В нём будут учтены новые вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна.

В Совбезе РФ объяснили принцип попадания в список недружественных стран

Это не новая стратегия в прямом смысле, а обновлённая редакция существующего документа, утверждённого президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, уточнил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Сергей Вахруков.

С момента принятия действующей стратегии в мире многое изменилось, начиная от политики руководства различных государств в отношении России и заканчивая появлением такой угрозы, как коронавирусная инфекция. Все эти моменты будут учтены в новой редакции. При этом глобальные цели стратегии останутся неизменными. Это защита суверенитета страны и обеспечение качества жизни её населения.

Что касается внешних угроз, то Россия выступает за стратегическую стабильность в мире, но на недружественные действия в свой адрес обязательно будет отвечать, отметил Сергей Вахруков.

"Если кто-то пытается игнорировать наши национальные интересы, бездоказательно обвиняет нас в чём-то, высылает наших послов — такие страны будут считаться недружественными государствами", — пояснил он в интервью агентству "Интерфакс".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стратегия 2020 – ВСЁ. Почему провалились амбициозные планы?
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
На Дальнем Востоке таможенники изловили банду "чёрных лесорубов"
Армения подтянула дополнительные войска к границе с Азербайджаном
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Как избавиться от сныти на участке
Миранчук и "Аталанта" ответили на слухи о переходе в "Зенит"
Единогласно: в ГД денонсировали Договор по открытому небу
Судебные приставы назвали количество "невыездных" россиян
Четыре ошибки при уходе за декабристом
Рябков объяснил, что мешает дать согласие на встречу Байдена и Путина
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Мир. Новости мира
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Единоборства. Новости и обзоры
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
Садоводство, цветоводство, рецепты
Как привести в порядок сад весной?
Почему Россия не хочет разговаривать с НАТО
Силовые структуры
Почему Россия не хочет разговаривать с НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников