В Совбезе РФ объяснили принцип попадания в список недружественных стран

Практически готов текст проекта стратегии национальной безопасности России. В нём будут учтены новые вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна.

Это не новая стратегия в прямом смысле, а обновлённая редакция существующего документа, утверждённого президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, уточнил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Сергей Вахруков.

С момента принятия действующей стратегии в мире многое изменилось, начиная от политики руководства различных государств в отношении России и заканчивая появлением такой угрозы, как коронавирусная инфекция. Все эти моменты будут учтены в новой редакции. При этом глобальные цели стратегии останутся неизменными. Это защита суверенитета страны и обеспечение качества жизни её населения.

Что касается внешних угроз, то Россия выступает за стратегическую стабильность в мире, но на недружественные действия в свой адрес обязательно будет отвечать, отметил Сергей Вахруков.

"Если кто-то пытается игнорировать наши национальные интересы, бездоказательно обвиняет нас в чём-то, высылает наших послов — такие страны будут считаться недружественными государствами", — пояснил он в интервью агентству "Интерфакс".

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