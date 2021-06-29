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В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Общество

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни. За сутки в России зафиксировано 20 616 новых случаев коронавируса.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

При этом установлен рекордный показатель смертности от COVID-19: за сутки с таким диагнозом скончались 652 человека. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 24 декабря 2020 года — 635 смертей.

Наиболее сложная ситуация в Москве (121 летальных исход) и Санкт-Петербурге (119). Эти регионы входят в тройку по приросту новых случаев COVID-19 (6 209 и 1 374).

На втором месте по суточному приросту коронавируса Московская область - 2 453, но в этом регионе не наблюдается такой высокой смертности, как в Москве и Санкт-Петербурге. В Подмосковье за сутки зафиксировано 16 летальных исходов.

Более 300 новых случаев COVID-19 зафиксировано в трёх регионах:

  • Нижегородской области (336);
  • Брянской области (318);
  • Бурятии (315).

Более 250 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в четырёх регионах:

  • Крыму (282);
  • Воронежской области (271);
  • Свердловской области (264);
  • Забайкальском крае (253).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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