Синоптик рассказала о погоде в Москве в последние дни июня

28 июня МЧС по городу Москве предупредило жителей столицы о приближающейся грозе с ливнями и шквалистым ветром со скоростью до 22 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных метеоусловий автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковаться рядом с деревьями. Жителей столицы предупредили об опасности нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями.

О том, какая погода ждёт москвичей в последние дни июня, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Количество осадков уже более 15 миллиметров, но они пройдут не повсеместно. Где-то, возможно, 30 миллиметров. В отдельных районах, там, где какая-то очень пересеченная местность со снижениями в рельефе, могут возникнуть подтопления, если пройдет интенсивный дождь. В соседних районах может быть небольшой дождь, но прогремит гроза, будет шквалистое усиление ветра", — сообщила синоптик.

С 29 июня погода в столице изменится. Ожидается снижение температуры до +22…+24 градуса, сообщает сайт Москва 24.

Затем прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

В среду, 30 июня, температура также будет близка к климатической норме, отметила метеоролог.

В целом в Москве будет стоять хорошая летняя погода.

"То есть на неделе будет нормальная летняя погода, умеренное тепло для средней полосы. Для нашего региона эта погода характера. А к концу недели, в пятницу и субботу, +21…+26 градусов", —

сообщила метеоролог.

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