Песков настаивает: обязательной вакцинации в России нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет обязательной вакцинации от COVID-19. По его словам, существуют только решения отдельных регионов для отдельных категорий работников.

Ранее Песков выступил с заявлением, в котором допустил, что для людей, которые не сделают вакцину от COVID-19 неминуемо наступит дискриминация.

"В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях, условие обязательной вакцинации. Но опять же, это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Ситуация де-факто и де-юре такая", — приводит "РИА Новости" слова Пескова.

В том или ином виде обязательную вакцинацию для некоторых работников объявили более 20 регионов России. Самые жёсткие требования наблюдаются в:

Москве;

Московской области;

Калининградской области;

Ленинградской области;

Тверской области;

Смоленской области;

Ярославской области;

Нижегородской области;

Брянской области;

Тульской области;

Тамбовской области;

Ненецком АО;

Кемеровской области;

Республике Хакасия;

Республике Бурятия;

Забайкальском крае;

Республике Алтай;

Сахалинской области;

Краснодарском крае.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.