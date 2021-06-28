Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет обязательной вакцинации от COVID-19. По его словам, существуют только решения отдельных регионов для отдельных категорий работников.
Ранее Песков выступил с заявлением, в котором допустил, что для людей, которые не сделают вакцину от COVID-19 неминуемо наступит дискриминация.
"В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях, условие обязательной вакцинации. Но опять же, это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Ситуация де-факто и де-юре такая", — приводит "РИА Новости" слова Пескова.
В том или ином виде обязательную вакцинацию для некоторых работников объявили более 20 регионов России. Самые жёсткие требования наблюдаются в:
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