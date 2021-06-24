Россиян призвали ограничить покупки "бесполезных поп-итов"

Антистресс-игрушки поп-иты и симпл-димплы завоевывают популярность среди россиян.

Так, в мае число запросов "поп ит" в Яндексе достигло 2,2 млн (против 440 тыс. в марте).

Однако стоит напомнить, о том, интерес к таким игрушкам обычно краткосрочный, поэтому надоевшие поп-иты люди потом просто выбросят.

Однако переработке такие игрушке не подлежат.

Поп-иты могут навредить экологии

В Российском экологическом операторе (РЭО) призывают граждан особенно выбирать игрушки.

Поп-иты и симпл-димплы обычно изготавливают из силикона, в состав симпл-димпла входит ABS-пластик.

В России нет достаточно развитой инфраструктуры для переработки силикона.

Что касается пластика, то его невозможно выделить из состава и отправить на переработку, сообщает телеканал "360". Ежегодно России образуется около 60 миллионов тонн ТКО, причём шестая часть из них — это полимерные отходы. 94% ТКО отправляются на захоронение.

"К 2030 году, согласно нацпроекту "Экология", мы должны прийти к 100%-й сортировке отходов. Это позволит снизить объем захоронений минимум на 50%. Мощным двигателем к этой цели станет законопроект о расширенной ответственности производителей, который вступит в силу с 2022 года", — заключил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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