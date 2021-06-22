Глава Крыма Сергей Аксёнов внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса. Новые ограничения решением руководителя введены в четырёх регионах полуострова - Ялте, Алуште, Симферополе и Симферопольском районе.
На этих территориях с 22 июня запрещена организация зрелищных мероприятий:
Уточняется, что подобные мероприятия запрещены в том числе на территории предприятий общепита (кафе) и "прочих аналогичных организаций".
Также запрещается проведение выпускных вечеров. Театры и кинотеатры смогут продавать не более 50% билетов.
Кривая заражения коронавирусом в Крыму стабильно растёт. За последние сутки выявлен 201 случай COVID-19. В начале месяца этот показатель едва превышал 100.
Максимальный суточный прирост в Крыму был зафиксирован 14 января - 365 заболевших.
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