Тихановская поведала план подпольной борьбы с Лукашенко

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская презентовала план "Перамога" ("Победа"). Согласно ему, для борьбы с режимом Александра Лукашенко будет создан секретный чат-бот, который будет помогать координировать действия оппозиционеров для "восстановления законности в стране".

"План "Перамога", по славам бывшего кандидата в президенты Белоруссии, необходим для общения людей, которые действуют в подполье.

С помощью такой связи, по убеждению Тихановской, оппозиционеры смогут находить единомышленников и безопасно получать информацию о запланированных акциях протеста.

"Сейчас это выглядит как чат-бот… Информация в чат-боте зашифрована: один из основных аспектов плана "Перамога" — это безопасность", — сообщила Тихановская в своём Telegram-канале.

Ранее Тихановская уверила, что акции протеста в Белоруссии продолжаются уже 300 дней, несмотря на снижение численности протестующих.

"Но не было и дня без арестов и насилия со стороны режима — десятки тысяч прошли через тюрьмы", — отметила она.

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