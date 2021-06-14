Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" кадры с улицы Женевы. На одном из зданий европейского города появилось граффити с Навальным.
На видео видно, как на одной из уютных улиц швейцарского города нарисовали граффити, повторяющее скандально известный портрет Алексея Навального на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Санкт-Петербурге.
По факту создания портрета оппозиционера в апреле 2021 правоохранители возбудили дело (ч.2 ст.214 Уголовного кодекса РФ) "вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды".
В европейском городе, в котором находится штаб-квартира ООН, изображён Алексей Навальный, показывающий руками сердечко.
"Le hеro de notre temps", — гласит надпись на объекте стрит-арта (в переводе — герой нашего времени).
"В Женеве всё готово к приезду Путина", — написала Собчак в своём Telegram-канале под видео.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Роман Протасевич в нашумевшем телеинтервью сделал прозрачный намек, что за финансированием ТГ-канала Nexta стоял российский олигарх. Но имени не назвал. Кого он имел в виду?