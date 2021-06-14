Собчак показала, как русофобы подготовились к встрече с Путиным в Женеве

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" кадры с улицы Женевы. На одном из зданий европейского города появилось граффити с Навальным.

Штаб-квартира ООН в Женеве

На видео видно, как на одной из уютных улиц швейцарского города нарисовали граффити, повторяющее скандально известный портрет Алексея Навального на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Санкт-Петербурге.

По факту создания портрета оппозиционера в апреле 2021 правоохранители возбудили дело (ч.2 ст.214 Уголовного кодекса РФ) "вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды".

В европейском городе, в котором находится штаб-квартира ООН, изображён Алексей Навальный, показывающий руками сердечко.

"Le hеro de notre temps", — гласит надпись на объекте стрит-арта (в переводе — герой нашего времени).

Граффити с Навальным в Женеве

"В Женеве всё готово к приезду Путина", — написала Собчак в своём Telegram-канале под видео.

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