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В России изменился регламент оформления загранпаспортов

Общество

С 30 мая 2021 года в России изменились правила выполнения отдельных административных процедур при оформлении загранпаспорта.

В России изменился регламент оформления загранпаспортов

Согласно приказу МВД России от 31 марта 2021 г. №186, который вступил в силу в субботу, 30 мая, изменения в порядке оформления загранпаспорта коснутся граждан России, проживающих за пределами страны. Чтобы получить документ, им придётся приехать в Россию.

При этом срок оказания услуги по оформлению загранпаспорта остался неизменным: один месяц при подаче заявления по месту жительства, три месяца — при подаче заявления по месту пребывания.

Госпошлина за оформление загранпаспорта составит 2 000 рублей, если документ старого образца, и 5 000 рублей — если нового. С учётом поправок к Налоговому кодексу, вступивших в силу с 1 января 2021 года, от уплаты госпошлины освобождаются граждане, чьи документы были утрачены или пришли в негодность в силу чрезвычайных обстоятельств.

Подать заявление на оформление загранпаспорта можно на портале госуслуг, но предъявлять паспорт гражданина России в МФЦ или МВД всё равно нужно лично. При оформлении документа нового образца потребуется сдать отпечатки пальцев, сообщает "Парламентская газета".

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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