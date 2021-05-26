Собчак пристыдила МИД за неумение защитить Сапегу от Лукашенко

Журналистка Ксения Собчак смоделировала ситуацию с девушкой Романа Протасевича Софьей Сапегой на США и пришла к выводу, что Америка не бросила бы свою гражданку в беде. МИД России же ведёт себя, по мнению Собчак, вяло и нерешительно.

Ксению Анатольевну шокирует то, что с неугодными блогерами президент Белоруссии борется с помощью военного самолёта. Журналистка обращает внимание на то, что задерживают ещё и гражданку России — Софью Сапегу.

"Но это ещё легонечко, это ещё не критическая степень … Даже когда ты видишь видео, где она признаётся в ведении каналов с данными силовиков (которое было снято без ее адвоката, его не пустили даже на допрос) и понимаешь, что это всё записано в СИЗО, вытянуто шантажом, но все равно будет использоваться как доказательство", — пишет Ксения в Instagram.

Собчак отмечает, что если от Лукашенко она могла ожидать подобных действий, то вот родной МИД её до глубины души разочаровал.

"Но если к действиях чужого президента ты готов, то у родного МИДа всегда есть для тебя в заначке сюрприз в виде новой вершины бесполезности. Почти сутки морозились. Не могли ничего выяснить, ничего заявить, попасть к задержанной. Российские, …, дипломаты! Огромная страна, огромная мощь, перед кем они спасовали? Перед белорусскими вертухаями? Может быть Сапега виновата, может не виновата, но она россиянка и впрягаться за неё за пределами страны — главная обязанность ее Родины", — выражает своё мнение журналистка.

Ксения Анатольевна предлагает представить подобную ситуацию в отношении гражданина США.

"Вы можете представить, что Лукашенко сажает самолёт и вот так арестовывает американца, не пускает к нему адвоката, записывает какое-то дико странное видео и Госдеп так аккуратненько: ну мы направили запросик, мы рекомендовали адвоката. Я не могу", — признаётся Собчак.

Журналистка предлагает Марии Захаровой соревноваться с американцами именно в плане умения защищать своих граждан.

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