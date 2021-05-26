EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Из английского замка украли чётки королевы Марии Стюарт
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
У Заворотнюк обострилось онкологическое заболевание
Время выбрало нас: Лукашенко о "ледяной войне" и "шатании" Белоруссии
Доктор Мясников предупредил о "раковой" колбасе
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Решение Байдена по санкциям "СП-2" вызвало "боль" в Польше
Дробыш вспомнил, как спасал участников "Фабрики звёзд" от артистов-содомитов
Сборная России проведёт четвёртый матч на ЧМ по хоккею в Риге

Родителей снова предупредили об опасности открытых окон

Общество

В столичном регионе установилась тёплая погода, люди стали часто оставлять окна открытыми. Но это может быть опасно, если в семье есть маленький ребёнок.

Родителей снова предупредили об опасности открытых окон

По данным за прошлый год, только в Московской области из окон выпали 90 детей, 10 из них погибли. По России таких случаев в десятки, а то и в сотни раз больше, точных цифр нет, так как сотрудники правоохранительных органов не ведут отдельной статистики по разным возрастным категориям, сообщает телеканал "360".

Детский омбудсмен области Ксения Мишонова предложила запустить социальную программу. В Раменском, Подольске, Люберцах и Солнечногорске многодетным семьям, в которых есть дети до семи лет, предложили бесплатно ставить на окна специальные блокираторы. Но многие семьи от этого предложения отказались, так как на старые окна блокиратор не поставить, а другие не захотели "портить вид".

Ответственность и риски

Если ребёнок выпал из окна, в отношении родителей проводится процессуальная проверка по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". В некоторых случаях родителей привлекали к ответственности.

Часто такие инциденты с детьми происходят в неблагополучных семьях, когда родители оставляют своих чад без присмотра или сами сажают их на подоконник.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ребёнок выпал из окна 7-го этажа. Его поймали соседи. Видео
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Судьба России - периферия или лидер мира?
Только один депутат сейма Литвы отказался "стрелять" в белорусов
Садовый василёк: идеальное растение для новичков
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии до холодов
Родителей снова предупредили об опасности открытых окон
Эксперты рассказали, чем можно заменить ЕГЭ
Захарова отреагировала на снятие флага России в Риге
Из английского замка украли чётки королевы Марии Стюарт
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
У Заворотнюк обострилось онкологическое заболевание
Популярное
Профилактика
Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких

Знаете, какое самое частое простудное заболевание в жаркие летние дни? Не поверите, но это – ангина. А что вы хотите? Мороженое, ледяное питье, прохладный ветерок из окна автобуса или машины…

Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких
Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу
Прибалтика
Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу
Техника красоты
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания
Оригинальные методики
Одиннадцать "ванных" заповедей
Любовь Степушова Только один депутат сейма Литвы отказался "стрелять" в белорусов Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 26 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев
Полезно знать
Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение
Хоккей. Последние новости
Мэр Риги убрал все флаги IIHF после письма по поводу Белоруссии
Старая ванна: практическое применение в саду
Ландшафтный дизайн
Старая ванна: практическое применение в саду
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников