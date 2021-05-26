Родителей снова предупредили об опасности открытых окон

В столичном регионе установилась тёплая погода, люди стали часто оставлять окна открытыми. Но это может быть опасно, если в семье есть маленький ребёнок.

По данным за прошлый год, только в Московской области из окон выпали 90 детей, 10 из них погибли. По России таких случаев в десятки, а то и в сотни раз больше, точных цифр нет, так как сотрудники правоохранительных органов не ведут отдельной статистики по разным возрастным категориям, сообщает телеканал "360".

Детский омбудсмен области Ксения Мишонова предложила запустить социальную программу. В Раменском, Подольске, Люберцах и Солнечногорске многодетным семьям, в которых есть дети до семи лет, предложили бесплатно ставить на окна специальные блокираторы. Но многие семьи от этого предложения отказались, так как на старые окна блокиратор не поставить, а другие не захотели "портить вид".

Ответственность и риски

Если ребёнок выпал из окна, в отношении родителей проводится процессуальная проверка по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". В некоторых случаях родителей привлекали к ответственности.

Часто такие инциденты с детьми происходят в неблагополучных семьях, когда родители оставляют своих чад без присмотра или сами сажают их на подоконник.

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