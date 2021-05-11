В Госдуме прокомментировали высылку помощника атташе Румынии из РФ

Россия — не та страна, из которой можно вить верёвки, чтобы понравиться Вашингтону, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Таким образом российский парламентарий прокомментировал решение российской стороны объявить помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии персоной нон грата. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Румынии Кристиана Истрате и, вручив ему ноту, сообщило, что признаёт помощника атташе по вопросам обороны при румынском посольстве Алина Илиеску "персоной нон грата". Ему предписано покинуть Россию в течение 72 часов.

"Я считаю, что у каждого терпения есть предел, и мы от уговоров переходим к делу. Ложное обвинение в сторону России — получите жёсткий ответ. Вам хочется понравиться Вашингтону? Тогда приготовьтесь к нашим мерам, которые не понравятся вам. Они, наверное, думали, что из нашей страны можно верёвки вить, но это заблуждение. Россия уже другая. Будем жить сегодняшней ситуацией: как вы, так и мы, а можем и пожёстче ответить", — сказал Руслан Бальбек в беседе с RT.

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