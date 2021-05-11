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Россия объявила румынского дипломата "персоной нон грата"

Политика » Власть » Правительство

МИД России объявило "персоной нон грата" помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии Алина Илиеску.

Россия объявила румынского дипломата "персоной нон грата"

Министерство иностранных дел вызвало посла Румынии Кристиана Истрате и, вручив ему ноту, сообщило, что признаёт помощника атташе по вопросам обороны при румынском посольстве Алина Илиеску "персоной нон грата". "Персоне нон грата" предписано покинуть Россию в течение 72 часов.

Как уточняет пресс-служба российского МИДа, это ответный шаг на аналогичное ничем не обоснованное объявление "персоной нон грата" помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.

В конце апреля МИД Румынии объявил "персоной нон грата" помощника военного атташе России Алексея Гришаева.

Ещё раньше аналогичным образом поступила Италия, назвав "персоной нон грата" помощника военного атташе российского посольства в Риме. Российский ответ был симметричным.

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Автор: Анастасия Гостищева
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