Фото деда Зеленского заметили в рядах "Бессмертного полка"

Портрет предка президента Украины с почëтом пронесли в Донбассе в рамках акции, посвящëнной Дню победы.

Общественный деятель Татьяна Монтян прошествовала по центральной улице Донецка в колонне "Бессмертного полка" с фотографией деда лидера Украины Владимира Зеленского.

"Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева", — цитируют слова женщины, держащей в руках портрет деда Владимира Зеленского Семёна, РИА Новости.

На прошлой неделе украинские националисты организовали в Киеве марш, приуроченный к годовщине создания дивизии СС "Галичина".

Дивизия СС "Галичина" была создана в апреле 1943 года и просуществовала меньше года, так как Красная Армия разгромила группу недалеко от Львова летом 1944 года.

Участники дивизии принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибли полтысячи человек. Войска СС, в составе которых действовала дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала отнесена к преступной организации.

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