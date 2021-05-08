Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рэпер Гнойный решил баллотироваться в Госдуму
Катя Гордон раскритиковала Ольгу Бузову за "дешёвую игру"
Ольга Бузова объяснила, почему она всё время плачет
Никас Сафронов заступился за Проклову, которую затравили в Сети
В Туапсе осквернен мемориал Комсомольской стойкости
Олешко перестал общаться с Кудрявцевой после её оскорбления
Тореадор Лёша: Панин оседлал быка в Испании
Диетолог назвала опасные побочные эффекты кофе
Главный врач Англии оценил перспективы победы над COVID-19

Названа причина роста цен на свинину в России

Общество

В России не снижается цена на свинину. Об этом сообщило радио "Говорит Москва", сославшись на руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

Названа причина роста цен на свинину в России

Он пояснил, что вначале стоимость этого продукта выросла в связи с окончанием Великого поста, а также с совпавшими с ним длинными майскими выходными.

Жители страны, по его мнению, предпочитают приобретать именно свинину для приготовления шашлыков.

Остановится рост цен, по его прогнозу, когда в стране повысится предложение на мясо птицы и свинину. Сейчас, отметили в Национальной мясной ассоциации, из-за ситуации с болезнями животных цена на мясо может быть переменчивой.

В начале мая Росстат опубликовал данные о росте цен на свинину. Она, за исключением бескостного мяса, с марта подорожала на 1,7%. а с конца прошлого года — на 4,3%.

Ранее сообщалось, что шашлычный набор за год стал выше в цене на 25%. Сейчас приобретение товаров и продуктов для приготовления мяса на углях обходится россиянам в среднем в 1958 рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мясо подорожает. Во сколько теперь обойдётся ужин?
Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Под Берлином почтили память советских воинов
Почему у культуристок растет член?
Путин поздравил народы СНГ с Днём Победы
Рэпер Гнойный решил баллотироваться в Госдуму
Катя Гордон раскритиковала Ольгу Бузову за "дешёвую игру"
Мнение: для консолидации общества в России нужны сталинские чистки
Во Владивостоке заменили неоднозначные флаги ко Дню Победы
Ольга Бузова объяснила, почему она всё время плачет
В Казахстане не будет парада в честь Дня Победы
Популярное
Человек
Какой язык мира самый сложный?

Любимый вопрос изучающих иностранные языки: какой язык самый сложный в мире? Лингвисты считают, что однозначного ответа нет – все зависит от вашего родного языка и ряда других факторов. А вот нейрофизиологи готовы поспорить: по их мнению, наиболее трудны те языки, которые с трудом воспринимает даже мозг носителя. Например, китайский и арабский.

Какой язык мира самый сложный?
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?
Акушерство и гинекология
Побочные эффекты от оральных контрацептивов
Соломон Соловьев Знак зодиака 8 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Коронавирус: Индия гибнет и тащит за собой мир Любовь Степушова Светлана Суворова (Бобырь) Горькая правда о войне — воспоминания ветеранов ВОВ Светлана Суворова (Бобырь)
Полезно знать
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Политика. Новости и аналитика
В немецком Focus объяснили, к чему Путин подводит Россию
Ольга Бузова, обливаясь слезами, рассказала о последствиях операции
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова, обливаясь слезами, рассказала о последствиях операции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников