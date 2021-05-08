Названа причина роста цен на свинину в России

В России не снижается цена на свинину. Об этом сообщило радио "Говорит Москва", сославшись на руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

Он пояснил, что вначале стоимость этого продукта выросла в связи с окончанием Великого поста, а также с совпавшими с ним длинными майскими выходными.

Жители страны, по его мнению, предпочитают приобретать именно свинину для приготовления шашлыков.

Остановится рост цен, по его прогнозу, когда в стране повысится предложение на мясо птицы и свинину. Сейчас, отметили в Национальной мясной ассоциации, из-за ситуации с болезнями животных цена на мясо может быть переменчивой.

В начале мая Росстат опубликовал данные о росте цен на свинину. Она, за исключением бескостного мяса, с марта подорожала на 1,7%. а с конца прошлого года — на 4,3%.

Ранее сообщалось, что шашлычный набор за год стал выше в цене на 25%. Сейчас приобретение товаров и продуктов для приготовления мяса на углях обходится россиянам в среднем в 1958 рублей.

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