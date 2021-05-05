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Бизнес по-подмосковному: абсурдист продает пустой холст за 77 млн

Общество

Пустой холст как произведение искусства пытается продать на сайте бесплатных объявлений абсурд-художник и ютуб-блогер из Реутова. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Бизнес по-подмосковному: абсурдист продает пустой холст за 77 млн

Стас Рысич, так зовут автора, называет его картиной. Произведению искусства он дал название "Пустой холст" и утверждает, что оно официально зарегистрировано на сайте интеллектуальной собственности. Цена работы — 77 млн рублей.

"Вместе с данной картиной вы получите статус: владелец самой абсурдной картины в мире. Абсурднее нет и не будет, поэтому такая цена и без торга", — уточняет творец.

Пока покупателей на творение нет. Но, помимо "самой абсурдной картины" у мастера есть ещё пять работ. И две, по его словам, могут вскоре обрести владельцев.

"Есть желающие купить две картины. Одну за 1000 долларов берут. За вторую предлагают 150 тыс. руб. Но за такие суммы я не продам, чтобы не попасть в историю, как Артём Субботин", — заявил блогер.

Субботин — программист. Он сам нарисовал на холсте абстракцию, а потом придумал историю, что картину ему подарил художник во Франции. И работу удалось продать за 10 000 рублей. Но позже мужчина признался покупателю, что это фейк, и вернул деньги.

Как считает абсурдист Рысич, Субботин продешевил. За такую работу с историей можно было выручить больше денег.

Про себя Рысич говорит, что станет знаменитым. И это при том, что он нигде не учился и ни разу, с его же слов, не посетил ни одной выставки.

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Продать Пустой Холст за 77 МЛН Рублей
Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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