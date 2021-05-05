Сахалинские браконьеры подставляют себя в соцсетях

На Сахалине браконьеры хвастаются в социальных сетях уловом рыбы. Об этом пишет РИА "Сахалин-Курилы". Паблики наполнены видео и фото, на которых любители рыбной ловли показывают улов рыбы симы и и кунджи.

"Вот так мы с сынулей порыбачили. Тут у нас пару десятков кунджи, а вот и первая сима в этом году", — пишет один из авторов видео.

При этом ловля анадромных видов рыб (к их числу относятся и кунджа с симой) в Сахалинской области откроется лишь 21 мая. Добывать её можно будет в строго отведённых местах — реках Тамбовка, Урюм и Лютога.

Сейчас вылов считается незаконным и рыбакам за промысел грозит штраф — 2 тысячи рублей за первое нарушение. Если человек попался второй раз, то денежное наказание составит 5 тысяч рублей и по 5128 рублей за каждую тушку рыбы.

Фото: архив skr.su

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