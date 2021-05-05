Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила властям предложение запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним.
В своём письме в Минздрав, Минпромторг, Роспотребнадзор и комитет Госдумы по охране здоровья она указала, что в производстве "энергетиков" используются различные стимуляторы, таурин, кофеин, а также красители и ароматизаторы, сообщает RT. При этом энергетические напитки расположены в магазинах рядом с прохладительными, что формирует опасное впечатление об их безобидности для здоровья.
Между тем употребление "энергетиков" может вызвать:
Но дети, по её словам, в силу отсутствия знаний и жизненного опыта не в состоянии оценить возможный вред.
В отдельных регионах уже действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, но в федеральном законодательстве подобной нормы нет. Волынец просит устранит этот пробел и ввести подобный запрет на территории всей России.
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