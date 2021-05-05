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Волынец предложила запретить продажу "энергетиков" детям

Общество » Семья » Воспитание

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила властям предложение запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Волынец предложила запретить продажу "энергетиков" детям

В своём письме в Минздрав, Минпромторг, Роспотребнадзор и комитет Госдумы по охране здоровья она указала, что в производстве "энергетиков" используются различные стимуляторы, таурин, кофеин, а также красители и ароматизаторы, сообщает RT. При этом энергетические напитки расположены в магазинах рядом с прохладительными, что формирует опасное впечатление об их безобидности для здоровья.

Между тем употребление "энергетиков" может вызвать:

  • аритмию,
  • гастрит,
  • рвоту,
  • диарею,
  • спутанность сознания и так далее.

Но дети, по её словам, в силу отсутствия знаний и жизненного опыта не в состоянии оценить возможный вред.

В отдельных регионах уже действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, но в федеральном законодательстве подобной нормы нет. Волынец просит устранит этот пробел и ввести подобный запрет на территории всей России.

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Энергетики приравняют к алкоголю?
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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