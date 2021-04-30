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Как комфортно отдыхать с животным, рассказала ветеринар

Общество

Путешествие с домашним животным может быть комфортным и для самого питомца и для его владельцев. Но для этого необходимо соблюдать несложные правила, сообщила "Радио 1" ветеринарный врач, кандидат биологических наук Наталья Зуева.

Как комфортно отдыхать с животным, рассказала ветеринар

Первым делом, планируя путешествие, нужно сделать животному все необходимые прививки, отметила она.

"Это защитит и его, и он не станет ни для кого биологической угрозой. Второй момент: если вы путешествуете заграницей со своим питомцем, обязательно надо узнать обо всех условиях пребывания там с животным. Это касается тех же прививок, обработок от глистных инвазий, от паразитов", — сказала Зуева.

Также необходимо узнать, в каких гостиницах можно проживать с домашним любимцем.

Чтобы сама поездка не стала для четвероногого стрессом, стоит обеспечить ему удобное место в транспорте и позитивный психологический настрой.

Кормить питомца перед поездкой не надо, чтобы избежать слюнотечения либо рвоты.

А перевозить лохматого друга лучше в переноске.

"Но здесь не следует забывать, что переноска — это закрытое пространство, там может подниматься температура, животному может быть жарко, а это может быть опасно для его здоровья. Поэтому лучше взять открытую или полуоткрытую переноску, которая хорошо проветривается. Летом собаки с коротким носом — брахицефалы — более подвержены перегреву, чем классические длинномордые. На это надо обратить внимание и следить, чтобы с собой была вода: можно смачивать животному пах, голову, уши. И дать попить несколько глоточков", — дала рекомендацию ветеринар.

Помимо этого, необходимо учитывать размер переноски и животного — клетка должна быть свободной, но не до такой степени, чтобы кот или собака могли в ней упасть и получить травму. Перед длительной поездкой лучше совершить несколько "пробных" выездов на небольшое расстояние. Тогда питомец привыкнет к новым условиям и будет воспринимать поездку как игру,  заключила эксперт.

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Путешествие с собакой. Немецкая овчарка и Британский котенок.
Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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