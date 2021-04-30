Как комфортно отдыхать с животным, рассказала ветеринар

Путешествие с домашним животным может быть комфортным и для самого питомца и для его владельцев. Но для этого необходимо соблюдать несложные правила, сообщила "Радио 1" ветеринарный врач, кандидат биологических наук Наталья Зуева.

Первым делом, планируя путешествие, нужно сделать животному все необходимые прививки, отметила она.

"Это защитит и его, и он не станет ни для кого биологической угрозой. Второй момент: если вы путешествуете заграницей со своим питомцем, обязательно надо узнать обо всех условиях пребывания там с животным. Это касается тех же прививок, обработок от глистных инвазий, от паразитов", — сказала Зуева.

Также необходимо узнать, в каких гостиницах можно проживать с домашним любимцем.

Чтобы сама поездка не стала для четвероногого стрессом, стоит обеспечить ему удобное место в транспорте и позитивный психологический настрой.

Кормить питомца перед поездкой не надо, чтобы избежать слюнотечения либо рвоты.

А перевозить лохматого друга лучше в переноске.

"Но здесь не следует забывать, что переноска — это закрытое пространство, там может подниматься температура, животному может быть жарко, а это может быть опасно для его здоровья. Поэтому лучше взять открытую или полуоткрытую переноску, которая хорошо проветривается. Летом собаки с коротким носом — брахицефалы — более подвержены перегреву, чем классические длинномордые. На это надо обратить внимание и следить, чтобы с собой была вода: можно смачивать животному пах, голову, уши. И дать попить несколько глоточков", — дала рекомендацию ветеринар.

Помимо этого, необходимо учитывать размер переноски и животного — клетка должна быть свободной, но не до такой степени, чтобы кот или собака могли в ней упасть и получить травму. Перед длительной поездкой лучше совершить несколько "пробных" выездов на небольшое расстояние. Тогда питомец привыкнет к новым условиям и будет воспринимать поездку как игру, заключила эксперт.

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