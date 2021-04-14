Будущие выпускники сегодня напишут итоговое сочинение перед ЕГЭ

В этот день около 691 тысяч одиннадцатиклассников будут писать итоговое сочинение по русскому языку, от результата которого зависит доступ к ЕГЭ.

Имеющие ограничения по здоровью вправе вместе сочинения написать изложение, также сочинение могут написать выпускники прошлых годов, чтобы предоставить его в вузы.

Рекомендуемый объем сочинения — не менее 350 слов, изложения — не менее 200 слов. В этом году утверждены следующие тематические направления сочинений: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Время перемен", "Разговор с собой", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения".

При написании нельзя иметь при себе телефоны, пользоваться письменными заметками, словарями и литературными текстами.

Ранее эту дату перенесли с 5 на 15 апреля, резервными днями назначили 5 и 19 мая.

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