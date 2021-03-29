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Итоговое сочинение в школах перенесли на 15 апреля

Происшествия

Дату итогового сочинения по русскому языку для одиннадцатых классах в России переносят с 5 на 15 апреля.

Опубликован соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора. До этого глава последнего ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что в 2021 году отменять сочинение не намерены.

Резервными днями назначены 5 и 19 мая. Стоит напомнить, что за сочинение одиннадцатиклассники должны получить "зачёт", чтобы быть допущенными к ЕГЭ.

Ранее сочинение было перенесено со 2 декабря 2020 года.

 

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Автор: Михаил Закурдаев
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