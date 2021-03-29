Дату итогового сочинения по русскому языку для одиннадцатых классах в России переносят с 5 на 15 апреля.
Опубликован соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора. До этого глава последнего ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что в 2021 году отменять сочинение не намерены.
Резервными днями назначены 5 и 19 мая. Стоит напомнить, что за сочинение одиннадцатиклассники должны получить "зачёт", чтобы быть допущенными к ЕГЭ.
Ранее сочинение было перенесено со 2 декабря 2020 года.
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