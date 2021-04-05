Навальный в колонии попал в медсанчасть с признаками ОРЗ

Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, переведён в медсанчасть с признаками ОРЗ. У него сильный кашель и высокая температура.

Признаки заболевания у осуждённого Навального были выявлены в ходе плановой диспансеризации. Он переведён в медико-санитарную часть под наблюдение медицинских работников, сообщили во владимирском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

"В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание", — цитируют "Известия" сообщение ФСИН.

В понедельник, 5 апреля, Навальный заявил в своём Instagram, что три человека из его отряда госпитализированы с туберкулёзом. В управлении ФСИН эту информацию опровергли. В подобных ситуациях полагается отправлять на карантин весь отряд, уточнили в ведомстве.

Ранее соседи по отряду рассказали о поведении Навального в колонии. По их словам, Навальный делится своими посылками, но его недолюбливают, потому что он отказывается от работы и уборки.

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