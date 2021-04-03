Заключённые рассказали о поведении Навального в тюрьме

Отбывающие наказание в колонии Владимирской области люди поведали, как опальный блогер ведёт себя в колонии.

Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме, требуя оказать ему медицинскую помощь.

Сокамерники оппозиционера несколько иначе видят ситуацию.

Как сообщает RT, заключённые видят, что Навальный несколько дней не встаёт с кровати, несмотря на то, что это запрещено режимом.

Алексей Навальный жаловался, что его будят восемь раз в сутки. Заключённые называют это проверкой, так как в личном деле блогера значится, что он "склонен к побегу". Сотрудники колонии фиксируют, на месте ли Навальный, место которого на нижнем ярусе кровати, у окна.

Соседи склонного к побегу заключённого отметили, что Навальный не затевает конфликтов и всегда делится содержимым его посылок с сокамерниками.

Блогер не ведёт политическую агитацию, но иногда, по словам товарищей по несчастью, комментирует новости по телевизору.

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