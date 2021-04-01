Воробьёв: новая больница в Красногорске примет детей со всей страны

В Красногорске в этом году начнётся строительство детской ультрасовременной больницы. Об этом в эфире Телеканала "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В медучреждении будет работать 28 лечебных профиля. Принимать маленьких пациентов планируют не только из Подмосковья.

"Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно. И иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается", — отметил Воробьёв.

Проект оценивается в 14 миллиардов рублей. Помимо больницы в Красногорске, построят новые поликлиники и модернизируют уже существующие.

"Главное, не заступать за черту"

Также в ходе беседы с ведущим телеканала губернатор поддержал преподавателей, которые ведут свой TikTok. Это, по его словам, позволяет педагогам быть ближе к ученикам.

"У нас огромное количество учителей уже работают в TikTok и взаимодействуют со своими учениками. Они на одной волне с ними, если хотите. Главное, не заступать за черту. Это всегда очень чувствительно", — подчеркнул Воробьёв.

Почему проезд по ЦКАД сделали платным

Кроме того, глава Московской области разъяснил, почему проезд по ЦКАД сделали платным. По его мнению, проезд по платной трассе — это в том числе экономия времени и высокий уровень комфорта.

"Бесплатная — двухполосная и очень неудобная. Альтернатива есть. И если тебе не хочется платить, поезжай на бетонку. Но это другие скорости, это огромное количество траков. И для грузов, которые они перевозят, деньги, которые ты должен заплатить за километры, на себестоимость не влияют. А на экологию влияют очень заметно", — объяснил Воробьёв.