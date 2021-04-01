Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медведев в ярости сломал ракетку об корт после поражения в Майами
Детская прозорливость: у школьников нашлись сбережения
Басков рассказал, как 28 раз спел "Шарманку" Ельцину
ЦБ лишил банки "коронавирусных" поблажек
Биатлонистка Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Доля в резервах мировых ЦБ снизилась до 25-летнего минимума
В ГД оценили заявления Борреля о высылке дипломатов и "агрессии"
Три поколения большой семьи Пугачёвой на одном снимке
Как выбрать дебетовую карту

Воробьёв: новая больница в Красногорске примет детей со всей страны

Общество

В Красногорске в этом году начнётся строительство детской ультрасовременной больницы. Об этом в эфире Телеканала "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Воробьёв: новая больница в Красногорске примет детей со всей страны

В медучреждении будет работать 28 лечебных профиля. Принимать маленьких пациентов планируют не только из Подмосковья.

"Мы на пороге начала строительства и хотим это сделать быстро, качественно. И иметь возможность помогать не только детям нашего Подмосковья, но и всем, кто в этом нуждается", — отметил Воробьёв.

Проект оценивается в 14 миллиардов рублей. Помимо больницы в Красногорске, построят новые поликлиники и модернизируют уже существующие.

"Главное, не заступать за черту"

Также в ходе беседы с ведущим телеканала губернатор поддержал преподавателей, которые ведут свой TikTok. Это, по его словам, позволяет педагогам быть ближе к ученикам.

"У нас огромное количество учителей уже работают в TikTok и взаимодействуют со своими учениками. Они на одной волне с ними, если хотите. Главное, не заступать за черту. Это всегда очень чувствительно", — подчеркнул Воробьёв.

Почему проезд по ЦКАД сделали платным

Кроме того, глава Московской области разъяснил, почему проезд по ЦКАД сделали платным. По его мнению, проезд по платной трассе — это в том числе экономия времени и высокий уровень комфорта.

"Бесплатная — двухполосная и очень неудобная. Альтернатива есть. И если тебе не хочется платить, поезжай на бетонку. Но это другие скорости, это огромное количество траков. И для грузов, которые они перевозят, деньги, которые ты должен заплатить за километры, на себестоимость не влияют. А на экологию влияют очень заметно", — объяснил Воробьёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анна Папенкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Медведев в ярости сломал ракетку об корт после поражения в Майами
Детская прозорливость: у школьников нашлись сбережения
В Грузии прошла акция протеста из-за приезда Познера
Психолог рассказала о пользе смеха
Басков рассказал, как 28 раз спел "Шарманку" Ельцину
ЦБ лишил банки "коронавирусных" поблажек
В Сочи готовят "правила дорожного движения" для горнолыжников и сноубордистов
Воробьёв: новая больница в Красногорске примет детей со всей страны
Биатлонистка Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Доля в резервах мировых ЦБ снизилась до 25-летнего минимума
Популярное
Евросоюз
Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Биатлон
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Любовь Степушова Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном Любовь Степушова Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров Олег Артюков "Надо просто подождать": как Запад хочет "разорвать" отношения России и Китая Олег Артюков
Новости Украины
Втянутся ли Украина и Россия в братоубийственную войну
Мир. Новости мира
Николай Стариков рассказал о достижениях саммита РФ, Германии и Франции
Вопрос о компенсации имущества Украине в Крыму закрыт навсегда
Новости Украины
Вопрос о компенсации имущества Украине в Крыму закрыт навсегда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников